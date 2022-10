Campionato italiano Slalom: l'irpino Fred Ragno conquista il podio A Roccadaspide è arrivato un ottimo secondo posto nella classe N2000, ed il quarto nel Gruppo N.

E' ancora podio per Fred Ragno, il giovane portacolori della Scuderia Power Car Competition, che nella gara di Slalom di Roccadaspide ha conquistato il secondo posto, nella classe N2000, ed il quarto nel Gruppo N.

Una sfida impegnativa, quella del pilota irpino, su un percorso molto tortuoso, anche con asfalto sconnesso, caratterizzato da 8 tornanti che si snodano per circa 4 chilometri lungo la strada statale 166 degli Alburni, in provincia di Salerno, da località Casalotti fino a Serra, intervallato dalla linea di partenza all’arrivo da quattordici barriere di rallentamento, delle quali 6 con ingresso a destra e le restanti 8

a sinistra.

Il X Maxislalom Città di Roccadaspide, che ha fatto registrare 79 piloti ai nastri di partenza, valido per il Campionato italiano Aci Sport della specialità motoristica, si è rivelato ancora una volta un percorso particolarmente tecnico ed insidioso, andato in scena sulle strade che si affacciano sull'antica città di Paestum e sul Golfo di Salerno. Ma Fred Ragno alla guida della Renault Clio Williams, allestita da Laudati Corse, ha confermato il suo tempreamento e la sua abilità, gestendo con grande sicurezza la competizione e portando a casa un altro prezioso risultato.