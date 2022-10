Volley: gli irpini Cefariello, Malanga e Monda con Napoli in Serie A3 La stagione 2022/2023 si è aperta con una sconfitta contro la Shedirpharma Sorrento

Il volley irpino presenta tre atleti irpini con la QuantWare Napoli nell'orbita A della pallavolo nazionale. Lo schiacciatore Marco Cefariello (classe '98), il centrale Rocco Malanga ('99) e il libero Simone Monda ('99) fanno parte del roster della squadra partenopea, partecipante al campionato di Serie A3 (girone blu). La stagione 2022/2023 si è aperta con una sconfitta per Napoli contro la Shedirpharma Sorrento: 1-3 con i parziali di 19-25, 18-25, 25-22 e 17-25 e con 13 punti per Cefariello. Nel prossimo turno la QuantWare, guidata in panchina da Sergio Calabrese, sarà ospite della SSD Sabaudia per il riscatto dopo il ko all'esordio nel raggruppamento blu della terza serie nazionale, a cui prendono parte quattro club campani (Aversa, Marcianise, Napoli e Sorrento).