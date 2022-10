IVPC DelFes Avellino, Caridà: "Ambiente frizzante, vogliamo continuare così" Basket, domenica (ore 18) la squadra irpina ospiterà la BPC Virtus Cassino al PalaDelMauro

"Tutti sono in grado di raccogliere le giuste energie nel gruppo. Stanno arrivando buone risposte anche dalla panchina, ma soprattutto sono sempre positive". Così Matteo Caridà si è espresso sul momento in casa IVPC DelFes Avellino. La squadra irpina è reduce da 2 su 2 firmato a Monteruscello contro la Virtus Bava Pozzuoli dopo l'esordio con vittoria al PalaDelMauro contro l'Adriatica Industriale Corato. Domenica, con palla a due alle 18, l'IVPC DelFes ospiterà la BPC Virtus Cassino e il roster di coach Giovanni Benedetto sfiderà un'altra squadra imbattuta dopo due turni. "Vedo un ambiente frizzante. - ha affermato il play/guardia in conferenza stampa - La piazza attende tanto da noi ed è giusto. Il coach? È fondamentale per tutti noi. Ci dà e mi dà la giusta carica per migliorare. Domenica non sarà semplice contro una squadre che, come noi, ha vinto sia in casa che fuori. Cassino vuole fare bene e siamo pronti all'ostacolo che vogliamo superare. Il campionato si conferma comunque molto particolare. Roseto è una grandissima squadra e non ha ancora vinto. Il nostro obiettivo è rendere un fortino inespugnabile il PalaDelMauro".