IVPC DelFes Avellino - BPC Virtus Cassino sarà Memorial Mirosa Magnotti Basket, Serie B: l'evento ACTO Campania sarà legato al match della terza giornata di campionato

La gara tra l'IVPC DelFes Avellino e la BPC Virtus Cassino, valida per la terza giornata del campionato di Serie B (girone D) e in programma domenica (ore 18), sarà legata al secondo memorial Mirosa Magnotti, organizzato dal club irpino con l'ACTO Campania all'interno del match casalingo al PalaDelMauro. "Siamo onorati di ospitare l’evento e poter ricordare una professionista come Mirosa ed anche ex giocatrice di pallacanestro. - ha affermato tramite nota ufficiale il presidente della IVPC DelFes, Gennaro Canonico - Come società, saremo sempre aperti a iniziative di sensibilizzazione". Durante la fase di riscaldamento i giocatori indosseranno la maglia di ACTO Campania. L’associazione venne fondata dalla stessa Mirosa Magnotti per dare un contributo fattivo alla lotta contro il tumore ovarico dando possibilità a tante donne di avere informazioni su questa patologia.