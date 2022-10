Feldi Eboli - Sandro Abate, Pola: "L'occasione per riscattarci" Le parole dell'universale alla vigilia del derby contro le volpi

Per la Sandro Abate è il momento di tornare in campo. I verdeazzurri, dopo la sosta per l'impegno della Nazionale Italiana, torneranno in campo domani per il derby contro la Feldi Eboli. Al PalaSele sarà fischio d'inizio alle 20:30. Gli uomini di mister Basile arrivano al match dopo il k.o. rocambolesco subìto sul parquet del PalaDelMauro contro l'Olimpus Roma (2-3), mentre, le volpi sono reduci dal pari ottenuto contro la Came Dosson (1-1).

A presentare la gara contro gli ebolitani è l'universale irpino Pola: “Questo campionato è iniziato bene. Nella prima gara abbiamo conquistato un buon risultato mentre, nella seconda giornata non è andata come speravamo. Domani contro la Feldi Eboli avremo l'occasione per riscattarci. Scenderemo in campo contro una squadra forte, ma credo che abbiamo tutte le qualità per conquistare i tre punti. Cosa penso della Serie A italiana? È un buon campionato e sono contento di essere qui alla Sandro Abate”.