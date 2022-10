Il derby è della Feldi Eboli: Sandro Abate k.o. per 5-2 Le volpi calano la manita e si aggiudicano i tre punti. Ancora pioggia di espulsioni per gli irpini

La Sandro Abate viene sconfitta nel primo derby stagionale. I verdeazzurri, dopo la battuta d'arresto casalinga contro l'Olimpus Roma (2-3), vengono fermati anche dalla Feldi Eboli al PalaSele: il match, valido per la terza giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminato sul finale di 5-2. A far trionfare le volpi è stata la doppietta di Luizinho e le reti di Selucio, Guilhermao e Baroni; di Iandolo e Ugherani i gol a favore degli irpini. Per i verdeazzurri, dunque, si tratta del secondo match in cui le espulsioni pesano come un macigno. All'orizzonte, però, c'è già la sfida contro il Pescara: appuntamento al PalaDelMauro, con fischio d'inizio alle 20:30.

Primo tempo – Il primo squillo del match arriva dopo 4 minuti di equilibrio ed è di marca Feldi Eboli. È Braga ad avvicinarsi alla rete del vantaggio con un tiro strozzato che, però, termina fuori sul primo palo. Passano solo due minuti e sono ancora le volpi a rendersi pericolose: questa volta è il turno di Caponigro che, dopo una sponda di Braga, pennella un tiro che sfiora l'incrocio dei pali. All'appello degli ebolitani risponde presente anche l'ex di turno Fantecele: il fantasista esegue una grande giocata e chiama al miracolo l'estremo difensore Parisi. Ma, dopo i vari tentativi, i padroni di casa riescono a concretizzare: Selucio intercetta la sfera da palla inattiva della Sandro Abate, uno - due con Caponigro ed è rete del numero 77. Dopo circa 7 minuti, gli irpini replicano la rete della Feldi Eboli. Nicolodi recupera la sfera, raggiunge l'area e calcia su Dal Cin. Ma a trovarsi al posto giusto è Iandolo, che approfitta della deviazione e porta i suoi sull'1-1. A soli quattro giri di lancette dalla fine del primo tempo succede di tutto. Il portiere verdeazzurro Parisi commette un'ingenuità e lascia gli irpini in inferiorità numerica, ma dopo due minuti sono costretti a fare a meno anche di Avellino. Il centrale difensivo precedentemente ammonito, dopo un primo salvataggio regolare sul tiro di Luizinho, viene chiamato anche a un secondo tentativo che, però, viene valutato falloso dal direttore di gara. È rigore per gli uomini di mister Samperi, ma Luizinho fa tremare la traversa. L'arbitro, inoltre, non risparmia mister Comella dal taccuino dei cattivi. È solo questione di un paio di minuti e il gol dei padroni di casa arriva grazie a Guilhermao. Squadre a riposo sul parziale di 2-1.

Secondo tempo – Alla Feldi Eboli bastano solo i primi due minuti della seconda frazione di gioco per allungare il vantaggio sulla Sandro Abate. È Luizinho a firmare la rete che vale il 3-1. A 15 minuti dal termine del derby, i verdeazzurri optano per Pola nel ruolo di portiere di movimento. I ritmi del match, però, si rialzano solo quando il cronometro segna 11 minuti e 6 secondi proprio con un tentativo di Creaco, che termina sul legno. Per le volpi si avvicina un doppio tentativo per calare il poker, prima con Luizinho e successivamente con Venancio, ma anche loro concludono sul palo. A sette minuti dal triplice fischio, è di nuovo il numero 22 rossoblù a non sbagliare a porta spalancata: è 4-1 al PalaSele. In seguito, anche Caponigro contribuisce ad aumentare il numero dei legni colpiti. Gli uomini di mister Samperi sembrano averci preso gusto nel segnare e centrano anche la quinta rete del match, questa volta con Baroni. Gli irpini si fanno rivedere a 1 minuto e 30 secondi dal suono della sirena con un'imbucata vincente di Nicolodi per Ugherani. Ma il tempo al PalaSele è scaduto: il derby termina sul risultato finale di 5-2.

Il tabellino.

Feldi Eboli – Sandro Abate 5-2

Marcatori: pt 7'57” Selucio, 14' Iandolo, 19'18” Guilhermao; st 1'37” Luizinho, 12'29” Luizinho, 15'56” Baroni, 18'30” Ugherani.

Feldi Eboli: Dal Cin, Baldasso, Vavà, Luizinho, Baroni, Caponigro, Scigliano, Braga, Fantecele, Selucio. All.: Samperi.

Sandro Abate: Parisi, Ugherani, Abate, Pola, Avellino, Zampetti, Spellanzon, Creaco, Gui, Iandolo, Vitiello, Berthod, Rizzo. All.: Basile.

Note: Espulsi: Parisi, Avellino e Comella. Ammoniti: Avellino.

Arbitri: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Fabio Mavaro (Parma). Crono: Pasquale Crocifoglio (Napoli).