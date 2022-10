Avellino - Audace Cerignola, le probabili formazioni: il rientro di una punta Serie C: novità anche in difesa, dall'altra parte modulo speculare per i pugliesi

Alle 17.30 sarà calcio d'inizio per Avellino - Audace Cerignola ed è una nuova ultima spiaggia per il tecnico biancoverde, Roberto Taurino. Le sconfitte in trasferta (4 su 4 lontano dal "Partenio-Lombardi") costringono la squadra irpina alla reazione immediata tra le mura amiche per rafforzare la gestione tecnica del salentino, che dovrebbe affidarsi al 4-3-3, ma con Jacopo Murano nel trio offensivo. L'ex Perugia dovrebbe essere l'esterno d'attacco a destra con Marcello Trotta punta centrale e Tommaso Ceccarelli sull'altro lato. Raffaele Russo appare destinato alla panchina, ma occhio alle scelte dell'ultimo minuto. In difesa torna Julian Illanes a far coppia con Ramzi Aya. Sulle fasce agiranno Agostino Rizzo e Fabio Tito con Antonio Matera favorito su Daniele Franco per completare la mediana.

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Avellino - Audace Cerignola, le probabili formazioni

Avellino (4-3-3): Marcone; Rizzo, Illanes, Aya, Tito; Matera, Casarini, Dall'Oglio; Murano, Trotta, Ceccarelli. All. Taurino. A disp. Auriletto, Franco, Gambale, Garetto, Maisto, Micovschi, Moretti, Pane, Pizzella, Ricciardi, Russo.

A. Cerignola (4-3-3): Saracco; Botta, Blondett, Ligi, Russo; Tascone, Blanco, Sainz-Maza; Achik, Malcore, Neglia. All. La Porta (Pazienza squalificato). A disp. Basile, Campomaggio, D'Andrea, D'Ausilio, Farucci, Fares, Gonnelli, Inguscio, Langella, Olivera, Ruggiero, Trezza, Vitali.