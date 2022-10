IVPC DelFes Avellino - BPC Virtus Cassino, Benedetto: "Occorre mentalità" È la vigilia della terza giornata del girone D con la gara in programma al PalaDelMauro (ore 18)

"Vorrei affrontare meglio questa gara dal punto di vista fisico, ma c'è da lottare con gli infortuni e sarà importante arrivare al match con mentalità per regalare un'altra soddisfazione ai nostri tifosi": così coach Giovanni Benedetto ha presentato la prossima gara dell'IVPC DelFes Avellino, che domani (ore 18) ospiterà la BPC Virtus Cassino al PalaDelMauro: "Affronteremo un roster che ha iniziato bene e che è carico dopo l'avvio stagionale con giocatori di gran talento e allenati da un tecnico importante. Il pubblico? L'anno scorso c'era poca gente, ma aver chiuso con entusiasmo ha determinato un'aria diversa. Notiamo la fiducia e l'interesse. Vogliamo riportare Avellino a grandi livelli. L'obiettivo stagionale sarà il tempo a definirlo. Sogno il primo posto, ma non tutte le squadre hanno espresso il reale valore fin qui e non è possibile stilare una classifica. Ora anche gli addetti ai lavori ci guardano con attenzione maggiore. In ottica gara mi auguro di avere tutti a disposizione e che siamo in grado di espremere il massimo per la squadra".