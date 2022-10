Basket, l'IVPC DelFes Avellino firma il 3 su 3: battuta anche Cassino (81-69) Tre gare, tre vittorie e la squadra irpina guida il girone D di Serie B con Ruvo e Bisceglie

L'IVPC DelFes Avellino supera anche la BPC Virtus Cassino con il risultato di 81-69, firma il 3 su 3 (tre gare, tre vittorie) e si conferma in vetta al girone D di Serie B con la Tecnoswitch Ruvo di Puglia e i Lions Bisceglie, imbattuti come la squadra di coach Giovanni Benedetto, priva di Giovanni Carenza e che guida il match sin dall'avvio e governa i momenti clou di un incontro gestito con forza. Distribuzione di risorse e punti anche dalla panchina per l'IVPC DelFes, che domenica affronterà la Tecnoswitch a Ruvo di Puglia: sarà altra sfida d'alta quota tra due delle tre squadre in testa alla graduatoria.

Il tabellino.

Serie B - Girone D

Terza Giornata

IVPC Del Fes Avellino - BPC Virtus Cassino 81-69

Parziali: 23-18, 23-15, 19-17, 16-19

Avellino: Valentini 16 (7/9, 0/0), Vitale 15 (6/10, 0/3), Caridà 15 (1/9, 3/5), Marra 12 (2/5, 1/2), Petrucci 11 (1/2, 3/7), Eliantonio 8 (4/10, 0/1), Venga 4 (1/4, 0/0), Arienti 0 (0/1, 0/2), Bianco (0/1, 0/0), Signorino, Vukobrat, Carenza.

Cassino: Kekovic 22 (5/10, 1/3), Gay 17 (1/3, 3/7), Paunovic 9 (2/4, 1/1), Brigato 8 (4/6, 0/2), Milosevic 5 (1/5, 0/2), De Leone 4 (2/4, 0/0), Teghini 4 (1/2, 0/1), Truglio (0/0, 0/1), Frizzarin (0/0, 0/1), Arrighini, Gambelli, Pacitto.