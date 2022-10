Calcio a 5, Coppa della Divisione: è il turno della Sandro Abate Gli irpini domani saranno impegnati con il terzo turno della kermesse contro il Canosa

È il momento della Coppa della Divisione per la Sandro Abate. Gli irpini saranno impegnati domani contro l'ASD Canosa A5 per il match unico nel terzo turno della competizione. Al PalaSport “M.Lagrasta” sarà fischio d'inizio alle 20. Abate e compagni, qualora dovessero passare il turno, sfiderebbero ai sedicesimi la compagine vincente nella gara tra il Benevento e il Real San Giuseppe. La kermesse, a cui hanno preso parte tutte le formazioni di Serie A, A2 e B maschile, si disputerà in due fasi: turni di qualificazione e finale in gara unica, ad eccezione delle disposizioni impartite ai triangolari.

TERZO TURNO – GARA UNICA

Orange Futsal Asti – L84

Avis Isola – Elledì Futsal

Videoton Crema – Milano

MGM 2000 – Lecco

Futsal Cornedo – Alto Vicentino

Maccan Prata – Came Dosson

Fenice Veneziamestre – Petrarca

Sporting Altamarca – Futsal Villorba

Mantova – Olimpia Verona

Modena Cavezzo – Futsal Cesena

Città di Massa – Sampdoria Futsal

Prato – Futsal Pistoia

Recanati – Italservice Pesaro

Academy Pescara – Futsal Pescara

Active Network – Olimpus Roma

Italpol – Lazio

Leonardo – 360GG Monastir 1-2

Sporting Hornets – Ciampino Aniene

Eur – Fortitudo Pomezia

Roma C5 – Todis Lido di Ostia

CLN Cus Molise – Ecocity Genzano

AP – Napoli Futsal

Benevento – Real San Giuseppe

Canosa – Sandro Abate

Dream Team Palo Del Colle – Defender Giovinazzo

Sammichele – Itria

Sporting Sala Consilina – Feldi Eboli 3-6

Mirto – Bernalda

Pirossigeno Cosenza – Cormar Reggio Calabria

Polisportiva Futura – Meta Catania

Real Termini – Futsal Canicattì

Sicurlube RegalButo – Città di Melilli