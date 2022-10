IVPC DelFes Avellino, Valentini: "Stiamo dimostrando di essere un gruppo vero" Basket, Serie B: conferenza stampa per il lungo della squadra irpina, reduce dal 3 su 3

"Occorreva vincere contro una squdara sfavorita dal ranking estivo, ma che era reduce da due successi". Così Andrea Valentini ha presentato la fase vissuta dalla sua IVPC DelFes Avellino dopo la vittoria contro la BPC Virtus Cassino e verso il quarto match stagionale, la trasferta sul parquet della Tecnoswitch Ruvo di Puglia per una nuova sfida d'alta quota tra imbattute. "Vincere in quel modo con Cassino è la riprova del gruppo unito che siamo. - ha spiegato il lungo dell'IVPC DelFes - Siamo gruppo dentro e fuori dal campo. Ci sono stati dei cali minimi nell'ultima sfida, ma c'è compattezza. Si lavora con forza in settimana e stiamo seguendo quanto richiesto dal coach. Siamo in attesa di recuperare Gio (Carenza, ndr)".

La forza del gruppo

"Ci manca solo quello: avere tutti a disposizione. - ha aggiunto Valentini - Contro Ruvo sarà una sfida importante, ci attende una squadra di valore. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così per trovare le migliori soluzioni. Troveremo un campo caldo, ma è un aspetto che non ci spaventa. Vogliamo continuare a vincere".