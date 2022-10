Coppa della Divisione, Sandro Abate: successo per 3-5 contro il Canosa I verdeazzurri staccano il pass per i sedicesimi: sarà sfida contro il Real San Giuseppe

Buona la prima per la Sandro Abate nella Coppa della Divisione. I verdeazzurri hanno conquistato la vittoria contro il Canosa, compagine militante nel girone C di Serie A2: il match, valido come gara unica nel terzo turno della kermesse, è terminato sul risultato finale di 3-5. Per gli irpini doppietta di Creaco e reti di Gui, Abate e Nicolodi; gol di Senna, Ique e Battistoni, invece, per i pugliesi. Ai sedicesimi, sarà derby contro il Real San Giuseppe: la squadra allenata da mister Fausto Scarpitti ha avuto la meglio contro il Benevento (3-4).

Al termine della gara, mister Basile ha espresso le sue considerazioni: “Complimenti al Canosa per l'accoglienza e per l'ottima partita che hanno svolto. Sapevamo fosse un match complicato dato che si tratta di una bella squadra. Noi abbiamo controllato la gara, poi abbiamo subito il secondo e il terzo gol con sufficienza. C'è da rivedere anche quello da calcio d'angolo e capire cosa è accaduto. Alla fine, con tranquillità e senza sofferenza, abbiamo conquistato la vittoria. Inoltre, abbiamo risparmiato le energie in vista della gara di venerdì contro il Pescara”.