Sandro Abate - Pescara, Basile: "Pesano le assenze, ma siamo sereni" Il tecnico degli irpini: "Nulla da rimproverare ai miei ragazzi finora. Pensiamo gara dopo gara"

Torna la Serie A di Futsal. Dopo l'impegno superato con pieno successo in Coppa della Divisione contro il Canosa (3-5), la Sandro Abate è pronta a tornare in campo per la quarta giornata di campionato in massima serie. I verdeazzurri affronteranno domani il Futsal Pescara, sul parquet del PalaDelMauro: fischio d'inizio alle 20:30. Avvio di stagione complicato per Abate e compagni, condizionati dalle numerose espulsioni procurate nei match contro l'Olimpus Roma e la Feldi Eboli.

Le assenze nel gruppo irpino

Basile dovrà fare a meno degli squalificati Alex, Gui, Parisi e Avellino: "Domani saremo con le rotazioni corte. Nonostante tutto, abbiamo lavorato bene e siamo sereni. - ha spiegato il tecnico - In questo momento dobbiamo pensare di soffrire dal primo minuto fino alla fine del match e provare a commettere meno errori possibili. Loro sono una squadra costruita per vincere, con giocatori di assoluto livello che possono fare la differenza in qualsiasi momento e per questo dobbiamo essere sempre sul pezzo - prosegue il mister degli irpini -. In noi ci deve essere la consapevolezza che, indipendentemente da chi scenderà in campo, noi dovremo fare più di loro. Bisogna tenere in vita la partita fino alla fine perché il problema, al momento, sono le numerose assenze. Anche contro la Feldi Eboli abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte e compatto, che ha lottato palla su palla".

È presto per le sentenze sulla stagione

"Ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla, sono le situazioni ad aver condizionato questo avvio di campionato e mi riferisco alle espulsione, in particolare quella di Parisi che è davvero incomprensibile. Ora però pensiamo alla gara di domani. Nonostante l'inizio del campionato abbia confermato alcuni pronostici, è ancora presto per dare un giudizio".