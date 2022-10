Sandro Abate - Pescara, Creaco: "Uniti, supereremo le difficoltà" Il centrale difensivo: "Ci aspettiamo un PalaDelMauro infuocato"

La Sandro Abate si appresta a tornare in campo. Abate e compagni affronteranno il Futsal Pescara: la gara, valida per la quarta giornata nel campionato di Serie A di futsal, è in programma domani al "PalaDelMauro", con fischio d'inizio alle 20.30. Reduci da due ko consecutivi, rispettivamente contro l'Olimpus Roma e la Feldi Eboli, per gli irpini sarà fondamentale riscattarsi, nonostante debbano far fronte alle pesanti e numerose assenze. Gli uomini di Despotovic, invece, arrivano alla gara contro i verdeazzurri dopo il pareggio contro la Came Dosson: precedentemente, hanno centrato la vittoria prima contro Italservice Pesaro e, in seguito, contro la Meta Catania.

"Compatti nei momenti difficili"

"Domani contro il Pescara sarà una partita difficile date le assenze importanti nel nostro roster. - ha affermato Creaco - Giocheremo contro una squadra forte, ma noi scenderemo in campo con la cattiveria dovuta dai due risultati negativi e da episodi che ci hanno condizionato. Pensiamo solo a noi e alla gara da disputare, in campo bisogna sudare senza mollare. La Sandro Abate nei momenti di difficoltà è riuscita a compattarsi e superare le ostilità e sono sicuro che ci riusciremo anche questa volta. Siamo un gruppo solido e unito. Il pubblico è fondamentale, loro ci danno una carica importante. Spero di trovare un PalaDelMauro infuocato”.