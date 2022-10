IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "A Ruvo sarà un vero esame" Basket, Serie B: conferenza stampa per il coach della squadra irpina

"Sarà un vero esame contro una squadra tra le più forti, costruita e allenata in modo ottimo". Così Giovanni Benedetto ha presentato la trasferta che attende l'IVPC DelFes Avellino, che sarà ospite domenica (ore 18) della Tecnoswitch Ruvo di Puglia.

La sfida contro la Talos

"Avrò modo di ritrovare coach Campanella e l'assistente, Ambrico, che ho avuto con me a Matera. - ricorda Benedetto - Si affronteranno la miglior difesa contro uno degli attacchi migliori del girone con Bisceglie. Sarà una grande gara, divertente e i due staff potranno davvero capire come stanno le due squadre nello sviluppo stagionale".

La condizione fisica della squadra

"Non ci sono novità particolari. - aggiunge il coach dell'IVPC DelFes - Probabilmente non saremo al completo e bisogna lavorare anche con questi aspetti. Sarà un esame importante per tanti dettagli e in cui dovremo lavorare sugli adeguamenti nelle due metà campo per particolare attenzione".