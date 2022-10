Sandro Abate, terza sconfitta consecutiva: vince il Pescara (1-6) Gli irpini sono fermi a tre punti in classifica: operazione riscatto contro il Melilli

Arriva la terza sconfitta consecutiva per la Sandro Abate. Gli uomini di mister Basile, dopo i k.o. contro l'Olimpus Roma e la Feldi Eboli, cedono il passo anche contro il Futsal Pescara. La gara, valida per la quarta giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata sul risultato finale di 1-6. Per i padroni di casa gol di Creaco; doppietta di Coco Wellington e reti di Rossetti, Micheletto, Mammarella e Bukovec per gli abruzzesi. Abate e compagni, dunque, non conquistano alcun punto utile nonostante una buona performance nella prima frazione di gioco, malgrado le pesanti assenze. Gli irpini torneranno in campo sabato prossimo per la sfida sul campo del Melilli alle ore 16.

Primo tempo – Subito tanta intensità da parte della Sandro Abate. I padroni di casa si avvicinano più volte alla rete del vantaggio grazie ai guizzi di Ugherani, Creaco e Iandolo. Dopo circa 8 minuti di marca verdeazzurra, il campo premia uno spento Pescara. Un occasione, un gol: è Coco Wellington con un potente tiro al volo a sbloccare la gara. Dopo la rete del vantaggio, gli uomini di Despotovic hanno fatto il pieno di fiducia e iniziano ad alzare i ritmi. Nonostante i padroni di casa non lascino respirare gli abruzzesi, a 14 minuti e 18 secondi dall'inizio, pagano caro la seconda ingenuità: è di nuovo Coco Wellington a siglare la marcatura. Agli irpini, inoltre, la fortuna sembra non essere dalla loro parte: due assist al bacio per un super Ugherani che entrambe le volte fa tremare i legni della porta avversaria. Termina sullo 0-2 il primo tempo al PalaDelMauro.

Secondo tempo – Il Pescara, nella ripresa, scende in campo con un entusiasmo differente rispetto al primo tempo. E, dopo circa quattro giri di lancette, la profondità degli ospiti viene ripagata con il terzo centro della gara: Rossetti vince lo scontro con Pola e, con un tiro alquanto debole, fa passare la sfera tra le gambe del portiere verdeazzurro Berthod. I padroni di casa, invece, sono ancora baciati dalla malasorte e, con Spellanzon, diventano tre i legni colpiti. A 10 minuti dal triplice fischio, la panchina irpina schiera Nicolodi nel ruolo di portiere di movimento. Solo un paio di minuti e, a porta sguarnita, è poker del Pescara con Micheletto. I verdeazzurri, a circa 5 minuti dalla fine, provano in tutti i modi ad accorciare le distanze: nell'impresa riesce Creaco ed è 1-4. Ma la stanchezza inizia a prendere il sopravvento e il power-play non da agli irpini i risultati sperati. Nella lista dei marcatori biancoblù si aggiungono anche il portiere Mammarella e Murilo. La gara termina sul risultato finale di 1-6.

Il tabellino.

Sandro Abate – Futsal Pescara 1-6

Marcatori: pt 8'25” Coco Wellington, 14'18” Coco Wellington; st 4'30” Rossetti, 12'59” Micheletto, 14'24” Creaco, 16'17” Mammarella e 18'30” Murilo.

Sandro Abate: Berthod, Ugherani, Abate, Nicolodi, Pola, Zampetti, Petrillo, Spellanzon, Creaco, Iandolo, Vitiello, Rizzo. All.: Basile.

Futsal Pescara: Mammarella, Rossetti, Murilo, Coco, Andrè, Micheletto, Bukovec, Caruso, Fatiguso, Petrov, Patricelli, Montefalcone. All.: Despotovic.

Note: Ammoniti: Bukovec, Micheletto e Ugherani.

Arbitri: Andrea Saggese (Rovereto) ed Elena Lunardi (Padova). Crono: Pasquale Crocifoglio (Napoli).