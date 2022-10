IVPC DelFes Avellino ko a Ruvo di Puglia: vince la Tecnoswitch (82-69) Irpini sconfitti dalla squadra che resta imbattuta e che ora guida da sola la classifica

L'IVPC DelFes Avellino esce sconfitta dal parquet di Ruvo di Puglia: la Tecnoswitch batte la squadra di coach Giovanni Benedetto con il finale di 82-69 nella quarta giornata del campionato di Serie B (girone D). Pugliesi imbattuti (4 vittorie su 4) e ora da soli in testa alla classifica in virtù del ko dei Lions Bisceglie a Teramo, primo stop per l'IVPC DelFes con il parziale di 34-16 nel terzo quarto che risulta spartiacque e pesantissimo per il match giocato dalla squadra irpina. Per Ruvo spicca la prova di Ghersetti, da 21 punti.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Quarta Giornata

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - IVPC DelFes Avellino 82-69

Parziali: 14-15, 23-25, 34-16, 11-13

Ruvo: Ghersetti 21 (4/6, 3/4), Burini 15 (3/7, 3/5), Gatto 11 (3/5, 0/2), Diomede 10 (1/2, 1/4), Toniato 9 (2/3, 1/3), Fontana 7 (1/3, 1/3), Pirani 6 (0/2, 1/2), Ammannato 3 (1/2, 0/3), Sbaragli (0/0, 0/1), Sbaragli, Di Terlizzi

Avellino: Eliantonio 16 (7/12, 0/1), Valentini 12 (4/5, 0/0), Vitale 10 (2/4, 1/9), Venga 8 (4/4, 0/1), Marra 7 (1/3, 1/2), Bianco 7 (2/2, 0/1), Caridà 5 (0/0, 1/3), Petrucci 4 (2/2, 0/5), Signorino, Vukobrat, Arienti

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC DelFes Avellino