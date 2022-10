IVPC DelFes Avellino, Petrucci: "Ruvo tappa utile, ora testa alla Juvecaserta" Basket, Serie B: conferenza stampa per la guardia/ala della squadra irpina

"A Ruvo abbiamo giocato due partite e dobbiamo essere quelli dei primi due quarti". Così Niccolò Petrucci ha commentato l'ultima prova della sua IVPC DelFes Avellino, battuta domenica scorsa dalla Tecnoswitch Ruvo di Puglia, ora da sola in vetta alla classifica. Gli irpini hanno messo nel mirino la Blé Juvecaserta. Sabato sarà derby campano alle 20.30 al PalaDelMauro: "Siamo stati in grado di tenere Ruvo a 37 punti al 20'. - ha spiegato la guardia/ala dell'IVPC DelFes - Poi abbiamo sbagliato tanto in avvio di terzo quarto. Va migliorato l'impatto perché non possiamo perdere in mentalità dopo qualche errore di troppo".

Sabato (ore 20.30) il derby con la Blé Juvecaserta

"La gara di Ruvo può garantirci comunque tanto. - ha aggiunto Petrucci - Ci siamo presentati senza Arienti e Carenza ed è stato un problema, come il numero di falli. Sono avvenute cose che succedono naturalmente in una gara e ci tocca capire cosa fare per andare oltre. Ora siamo al lavoro per il match contro la Juvecaserta. Andiamo avanti consapevoli delle nostre qualità e di ciò che dobbiamo migliorare. Caserta ha giocatori esperti e giovani di qualità e non verranno qui per renderci la vita semplice. Non possiamo permetterci cali di tensione".