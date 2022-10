La Sandro Abate saluta la Coppa della Divisione: ko contro il Real San Giuseppe 7-2 dei gialloblù e irpini out dalla kermesse. Testa alla gara in campionato contro il Melilli

Termina ai sedicesimi l'avventura della Sandro Abate in Coppa della Divisione. Abate e compagni, dopo aver superato il terzo turno contro la Sala Consilina (3-5), sono stati fermati nel derby contro il Real San Giuseppe. La gara, al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, è terminata sul risultato finale di 7-2. Per gli uomini di mister Scarpitti poker di Dian Luka, doppietta di Patias e rete di Duarte; di Alex e Gui i gol a favore degli irpini. Prosegue, dunque, il periodo negativo degli uomini allenati da mister Piero Basile: in campionato, dopo i tre k.o. consecutivi rispettivamente contro l'Olimpus Roma, la Feldi Eboli e il Futsal Pescara, è il momento di invertire il trend. E l'occasione potrebbe essere dietro l'angolo: appuntamento sabato, al PalaVillasmundo, contro la Città di Melilli. Start alle 15.

Il commento del tecnico irpino Piero Basile dopo l'eliminazione dalla competizione: "Subiamo dei gol sciocchi e non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo mettere da parte questo ko e pensare alla gara di sabato contro la Città di Melilli. In quella gara ci giocheremo tanto, per noi sarà una finalissima. Vietato fare passi falsi, è un obbligo giocare una gara degna di questa società".