IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "Caserta è migliorata, ma vogliamo ripartire" Il coach della squadra irpina ha presentato il derby in programma domani (ore 20.30) al PalaDelMauro

"Giochiamo di sabato e, quindi, scenderemo in campo con un giorno in meno di preparazione, ma dall'altra parte anche io avrò modo di seguire l'Avellino calcio domenica allo stadio". Così Giovanni Benedetto ha aperto la conferenza stampa di presentazione del match tra la sua IVPC DelFes Avellino e la Blé Juvecaserta, in programma domani (ore 20.30) al PalaDelMauro: "I derby fanno storia a sé, non hanno pronostici e ne abbiamo tanti. Sarà il secondo. - ha sottolineato il tecnico della squadra irpina - Giochiamo con una squadra che è cambiata molto. Ha vinto a Pescara, ha giocato bene contro Taranto e ha un volto diverso. Caserta è migliorata sotto tanti aspetti. Ci attende una gara difficile e vogliamo vincere per seguire quella strada percorsa sin dall'inizio. Dobbiamo essere pronti a giocare questa partita. Occorre andare avanti. Ci auguriamo di perdere quante meno gare possibili, ma occorre soprattutto non commettere gli stessi errori. Cercheremo di migliorare tanti dettagli".

La sconfitta rimediata a Ruvo di Puglia

"Va inquadrata anche in un altro modo e dopo qualche giorno possiamo dirlo. - ha aggiunto Benedetto - Le giustificazioni non le ho portate alla vigilia e non le ho volute nemmeno dopo il match, ma siamo arrivati senza Carenza, tra i più esperti nel roster, e senza Arienti. Abbiamo avuto il problema falli nella gestione del match con Marra e Caridà e ci siamo ritrovati a giocare con due rotazioni in meno nella fase cruciale contro una squadra che fisicamente è molto forte".