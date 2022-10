Calcio a 5, goleada della Sandro Abate: 1-7 contro Città di Melilli Abate e compagni tornano al successo. Mister Basile: "Contento della prestazione"

La Sandro Abate torna a sorridere. Gli irpini, dopo gli insuccessi rimediati sia in campionato, sia in Coppa della Divisione, può ripartire dalla vittoria conquistata nel match contro la Città di Melilli. La gara, valida per la quinta giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata sul risultato di 1-7. Per gli irpini tris di Alex, doppietta di Ugherani e reti di Spellanzon e Gui; Bocci l'autore dell'unica rete a favore dei padroni di casa. In attesa dei risultati dagli altri campi, la Sandro Abate è al centro della classifica, con esattezza all'ottavo gradino, con 6 punti in cascina. Nel mirino di mister Basile, c'è la gara di domenica contro la Fortitudo Pomezia: start alle 20:45 al PalaJacazzi di Aversa.

Dopo la vittoria è mister Piero Basile a commentare la gara: "Oggi abbiamo fatto il nostro dovere. Vincere era l'unica cosa che contava per riprendere la marcia. Credo che, al di là del risultato, abbiamo eseguito una buona prestazione. Il Melilli è una squadra che se la tieni in partita, su questo campo, è difficile da affrontare, ma noi siamo stati lucidi. Ora dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla gara contro la Fortitudo Pomezia".

Il tabellino.

Città di Melilli – Sandro Abate 1-7

Marcatori: pt 1'10” Alex, 5'20” Ugherani, 9'10” Bocci, 15'40” Alex, 18'20” Alex; st 00'55” Ugherani. 11'54” Spellanzon, 13'24” Gui.

Città di Melilli: Boschiggia, Failla, Diogo, Rizzo, Bocci, Pizetta, Tarantola, D. Gianino, Felice, Spampinato, Fiore, Manservigi. All.: Batata.

Sandro Abate: Parisi, Spellanzon, Alex, Pola, Avellino, De Russo, Zeloni, Creaco, Ugherani, Gui, Vitiello, Berthod. All.: Basile.

Note: Esplusione: st 11'10" Failla. Ammoniti: Failla, Gui, Felice, Diogo.

Arbitri: Fabio Maria Malandra (Avezzano) e Gianluca Rutolo (Chieti). Crono: Vincenzo Lo Presti (Enna).