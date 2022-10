Basket, il derby è della JuveCaserta: IVPC DelFes Avellino ko (65-76) Seconda sconfitta consecutiva per gli irpini. Sperduto è il top-scorer per i bianconeri con 27 punti

La Ble JuveCaserta batte l'IVPC DelFes Avellino nel derby della quinta giornata di campionato di Serie B (girone D). Finale di 65-76 in favore dei bianconeri al PalaDelMauro con il primo quarto già prezioso per il successo ottenuto dai ragazzi di coach Luise (9-20 al 10'). La JuveCaserta vince anche secondo e terzo quarto e gestisce il finale di gara con Sperduto top-scorer da 27 punti. Seconda sconfitta consecutiva per l'IVPC DelFes dopo il ko rimediato a Ruvo di Puglia contro la Tecnoswitch.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Quinta Giornata

IVPC DelFes Avellino - Ble JuveCaserta 65-76

Parziali: 9-20, 16-19, 22-23, 18-14

Avellino: Eliantonio 15 (2/3, 3/4), Marra 14 (2/3, 3/6), Vitale 10 (2/3, 1/8), Petrucci 6 (0/4, 2/5), Arienti 6 (1/1, 0/1), Valentini 5 (1/4, 0/0), Caridà 3 (0/1, 1/2), Carenza 2 (1/2, 0/1), Venga 2, Bianco 2 (1/1, 0/0), Signorino, Vukobrat. All. Benedetto.

Caserta: Sperduto 27 (3/7, 6/9), Mei 13 (1/3, 2/6), Lucas 11 (4/7, 1/4), Visentin 10 (5/5, 0/0), Drigo 10 (3/5, 1/4), Romano 3 (0/2, 1/2), Sergio 2 (1/1, 0/3), Cioppa (0/1, 0/2), Mastroianni, Cortese, D'Aiello. All. Luise.

Foto: ufficio stampa Ble JuveCaserta