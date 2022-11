Calcio a 5, Sandro Abate: testa alla gara contro la Fortitudo Pomezia Irpini impegnati domenica al "PalaJacazzi" per la sesta giornata di massima Serie

È tempo della sesta giornata di campionato per la Sandro Abate. Gli uomini di mister Basile saranno impegnati domenica nel match contro la Fortitudo Pomezia, in programma al “PalaJacazzi” di Aversa, con palla al centro alle 20:45. Per gli irpini scocca l'ora della continuità dopo il periodo opaco determinato dalle sconfitte contro l'Olimpus Roma, la Feldi Eboli e la Futsal Pescara. Il tris di sconfitte è stato fermato lo scorso sabato, con la vittoria conquistata contro il Melilli, gara che si è conclusa con il finale di 1-7. Dunque, per Abate e compagni potrebbe trattarsi di un trampolino di lancio per la caccia ai risultati utili, soprattutto in ottica classifica. Al momento, la Sandro Abate è al nono posto in graduatoria, con 6 punti, gli stessi della Meta Catania.

Le ultime in casa Sandro Abate

Intanto, gli uomini di mister Basile proseguono i loro allenamenti al PalaDelMauro: tutti presenti, fatta eccezione per Nicolodi fermo a causa di un affaticamento. Ad attenderli, c'è la Fortitudo Pomezia, reduce dal pareggio contro l'Italservice Pesaro (3-3). Nelle gare precedenti, lo score è di tre sconfitte di fila e solo una vittoria, conquistata nella prima gara di campionato contro il Real San Giuseppe. Con questo bilancio, la classifica non sorride nemmeno agli uomini di mister Fernandez. Sul parquet del palazzetto aversano, dunque, ci si aspetta un match più che combattuto, con entrambe le compagini affamate di punti.