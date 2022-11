IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "A Monopoli per ripartire subito" Basket, Serie B: la presentazione del prossimo match per gli irpini in terra pugliese

Giovanni Benedetto ha presentato la prossima sfida della IVPC DelFes Avellino. Domenica, con palla a due alle 18, la squadra irpina sarà di scena a Monopoli per sfidare la White Wise. L'IVPC DelFes è reduce da due sconfitte consecutiva, l'ultima con una prestazione negativa contro la Ble Juvecaserta.

"Concentrazione massima per la sfida contro i pugliesi"

"Ci attende una trasferta estremamente diffcile. La Serie B ha dimostrato che giocare in trasferta non è facile. - ha spiegato il coach della squadra avellinese - Vista la regola del campionato, con tante retrocessioni, tutti i roster sono ben organizzati, ci aspetta una gara difficile, dura. Ci vuole un'attenzione altissima perché vogliamo riprenderci dopo la brutta figura fatta in casa. Gli alti e i bassi fanno parte del gioco. Dobbiamo ritrovare la miglior forma".

Limiti nel roster a causa degli infortuni

"È fase d'emergenza e siamo al lavoro per far fronte al meglio alla situazione. Tutto ciò non deve però risultare come un alibi. Vogliamo maggior determinazione sin dalla prossima sfida. C'è voglia di essere consistenti lungo tutti i quaranta minuti a Monopoli".