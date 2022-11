IVPC DelFes Avellino, terzo ko di fila: vince Monopoli (86-75) Basket, i pugliesi superano la squadra di coach Benedetto nella gara valida per la sesta giornata

L'IVPC DelFes Avellino non trova il rilancio, rimedia la terza sconfitta consecutiva. Finale di 86-75 per la White Wise Basket Monopoli nella sesta giornata del campionato di Serie B (girone D). IVPC DelFes priva di Giovanni Carenza e che si ritrova sotto di 11 all'intervallo: agli irpini non basta il tentativo di recupero nel terzo quarto con la conferma del +11 da un tempo all'altro per la White Wise. Monopoli vince con i 20 punti di Riccardo Ballabio, miglior realizzatore per i pugliesi. Per l'IVPC DelFes il top-scorer è Marco Venga (16).

Il tabellino

Serie B - Girone D

Sesta Giornata

White Wise Basket Monopoli - IVPC Del Fes Avellino 86-75

Parziali: 21-20, 26-16, 18-23, 21-16

Monopoli: 20 (7/9, 1/3), Bastone 15 (6/9, 0/1), Ingrosso 13 (5/6, 1/5), Moretti 11 (0/0, 3/8), Annese 10 (2/2, 1/4), Ragusa 6 (3/6, 0/0), Cusenza 5 (1/2, 1/3), Martini 4 (2/2, 0/0), Tartamella 2 (1/1, 0/0), Diomede, Da Rin, Bellantuono.

Avellino: Venga 16 (7/7, 0/0), Petrucci 13 (0/0, 2/6), Vitale 11 (3/9, 1/7), Arienti 11 (4/4, 1/3), Valentini 9 (4/10, 0/0), Caridà 8 (1/4, 2/5), Marra 4 (1/5, 0/2), Bianco 3 (1/1, 0/0), Eliantonio (0/1, 0/0), Vukobrat (0/0, 0/0), Signorino.

Foto: ufficio stampa IVPC DelFes Avellino