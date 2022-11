Calcio a 5, la Sandro Abate cala il tris e vince contro la Fortitudo Pomezia Termina sul finale di 3-1 al "PalaJacazzi". Nel mirino c'è la gara contro l'L84

La Sandro Abate centra la seconda vittoria consecutiva. Abate e compagni, dopo la goleada rifilata al Melilli (1-7), si impongono anche contro la Fortitudo Pomezia al “PalaJacazzi”. La gara, valida per la sesta giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata sul risultato finale di 3-1. Per gli uomini di mister Basile a segno Gui, Ugherani e Pola; di Santos l'unica rete a favore dei rossoblù. Per la Sandro Abate, all'orizzonte c'è la sfida sul campo dell'L84: appuntamento a sabato, con fischio d'inizio alle 16.

Al termine della gara, il mister degli irpini ha fatto il punto della situazione: “Faccio i miei complimenti ai ragazzi per la grande prestazione. La squadra ha lottato su tutti i palloni, volevamo dimostrare di essere una squadra forte, soprattutto se al completo. Oggi mancavano Nicolodi e Creaco. Bravo Spellanzon, che si sta ambientando molto bene e a Ugherani, per la convocazione in Nazionale. Oltre questo, tutti hanno giocato alla grande e volevano questo risultato per la gente che ci ha seguito da Avellino”.

In seguito, le dichiarazioni di Ugherani: “Questo gruppo aveva bisogno di vincere. Purtroppo anche l'infortunio di Creaco ci ha fatto ulteriormente stringere i denti. La mia convocazione in Nazionale? Ho lavorato tanto per raggiungere questo successo, ma per me è solo un punto di partenza”.

Il tabellino.

Sandro Abate – Fortitudo Pomezia 3-1

Marcatori: pt 19'15” Santos; st 6' Gui, 9' Ugherani, 19'15” Pola.

Sandro Abate: Parisi, Alex, Avellino, Pola, Ugherani, Vitiello, Berthod, Petrillo, Fontanarosa, Spellanzon, Abate.

Fortitudo Pomezia: Molitierno, Matteus, Divanei, Santos, Keko, Bacoli, Campoy, Filippini, De Simoni, Tiago Lemos, Raubo, Mentasti, Dudù, Bonci.

Note: Ammoniti: Esposito, Ugherani, Raubo.

Arbitri: Andrea Colombo (Modena), Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme) e Vincenzo Cannistrà (Catanzaro). Crono: Ugo Ciccarelli (Napoli).