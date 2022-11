Vitale: "Questa non è la vera IVPC DelFes Avellino. Vincere per ripartire" Basket, il playmaker della squadra irpina: "Dobbiamo subito chiudere questo trend negativo"

Ripresa della preparazione per l'IVPC DelFes Avellino, reduce dal ko contro la White Wise Monopoli e che mette la Diesel Tecnica Sala Consilina nel mirino. Tre sconfitte consecutive dopo tre vittorie nelle prime tre uscite: la squadra irpina è chiamata al rilancio, ma deve far fronte a diverse assenze.

Il playmaker: "Dobbiamo tornare ai livelli dei primi tre match"

"Come ha detto anche il coach abbiamo avuto degli infortuni sia durante queste settimane che durante l'ultima partita, però sempre come dice lui non dobbiamo trovare scuse e dobbiamo lavorare in palestra più carichi che mai per cercare di superare in fretta questo brutto periodo. - ha spiegato il playmaker dell'IVPC DelFes, Donato Vitale - Siamo quelli delle prime tre giornate e dobbiamo tornare a quel livello e anche meglio".

"Stiamo pagando i blackout"

"In tutte e tre partite abbiamo avuto dei cali che abbiamo pagato. - ha aggiunto Vitale - A Ruvo abbiamo giocato bene fino al 20', poi quel calo l'abbiamo pagato. Allo stesso modo con Caserta, siamo partiti male e se cali l'attenzione subisci tanto e non deve succedere. Non deve calare l'attenzione".

Per la vittoria scacciacrisi

"Senza dubbio vincere fa dimenticare queste dinamiche che non devono essere un ostacolo. Chi c'è deve dare tutto per superare queste mancanze. Dobbiamo allenarci e fare in modo che il trend negativo passi subito. Non siamo questi senza pensare che ci sia qualcosa che non vada".