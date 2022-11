Amarcord Scandone: riecco Nolan, "The Storm" è ad Avellino Incontro con il sindaco Festa, suo compagno di squadra nel roster che ottenne la prima salvezza in A

Norman Nolan è ad Avellino. Annuncio a sorpresa da parte dell'amministrazione comunale nelle scorse ore ed ecco "The Storm", il centro della Scandone nella prima storica stagione di Serie A1 (2000/2001), a Palazzo di Città. L'ex cestista è in Italia e dopo alcuni giorni vissuti a Roseto degli Abruzzi ha raggiunto il capoluogo irpino e incontrato il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, con cui ha condiviso l'avventura in biancoverde.

Il sindaco Festa: "Quante emozioni"

"Norman Nolan is back! Che bello è stato incontrare “The Storm", mio compagno di squadra ma, soprattutto, protagonista nel primo anno di A1 disputato dalla Scandone. - ha sottolineato il primo cittadino di Avellino sulla pagina ufficiale Facebook - Che ricordi, che emozioni, che stagioni indimenticabili, è stato un orgoglio per me vestire quella maglia".

Avellino ma non solo in Italia per l'ex cestista

Nolan è stato uno dei protagonisti della prima salvezza della Scandone in massima serie, nella Serie A 2000/2001. Nella precedente stagione aveva indossata la canotta di Biella. In Italia il centro di Baltimora ha giocato anche con Roseto, Varese, Teramo e Scafati. Nolan ha chiuso la sua carriera nel 2014.