L84 - Sandro Abate, Basile: "Affronteremo squadra tecnica" Il mister degli irpini: "Le due vittorie consecutive ci hanno danno fiducia"

A caccia della continuità: è questo l'obiettivo della Sandro Abate dopo le due vittorie conquistate, prima contro il Melilli (1-6) e, dopo, contro la Fortitudo Pomezia (3-1). Per Abate e compagni, l'occasione per allungare la striscia di risultati positivi è proprio dietro l'angolo: gli irpini, domenica, saranno ospiti sul campo dell'L84 per la settima giornata nel campionato di Serie A di futsal, con fischio d'inizio alle 15.

Il tecnico: "Sappiamo di essere forti"

A fare il punto della situazione in vista della trasferta di Torino è stato il mister degli irpini Piero Basile: “Di sicuro avevamo bisogno della vittoria contro il Pomezia. Sappiamo di essere forti e di doverlo dimostrare in campo. Eppure, domenica, abbiamo giocato con alcune defezioni importanti e questo ci lascia ancora più consapevolezza di quanto questa squadra sappia dare qualcosa in più nei momenti di difficoltà”.

"Sfida contro un team di qualità"

“Domenica affronteremo l'L84, squadra di grandissima qualità e con molta tecnica. Chiaro che sarà fondamentale provare a vincere quanti più duelli possibili e di dover difendere in maniera importante. Entrambe le squadre sono in un buon momento e la voglia di dominare il gioco sarà elevata. In fin dei conti, chi sbaglierà meno porterà a casa la vittoria. La squadra sta bene, solo Nicolodi non sarà a disposizione, ma sta terminando la fase di recupero. Chi scenderà in campo sta bene sotto ogni punto di vista”.