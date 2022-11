Calcio a 5, Abate: "Bella chimica in squadra, serviva solo tempo" Le parole del capitano verdeazzurro in vista della trasferta contro l'L84

La Sandro Abate è alla ricerca del tris. Gli irpini, dopo le due vittorie conquistate contro il Melilli e il Pomezia, vuole consolidare il buon momento e continuare ad allungare il piccolo filotto di successi: all'orizzonte, la gara di domenica contro l'L84. Al PalaSport di Brandizzo, sarà palla al centro alle 15.

Il capitano: "Guai sbagliare l'approccio"

Dopo le parole del mister degli irpini Piero Basile, a scandire l'attesa per la settima giornata di campionato è il capitano dei verdeazzurri, Massimo Abate: “Veniamo da due vittorie consecutive e domenica andremo convinti a Torino per la sfida contro l'L84. Sarà una gara combattuta che si risolverà sui dettagli. Dovremo avere il coltello tra i denti fino alla fine della partita. Di sicuro, non dovremo sbagliare l'approccio alla partita".

"Nessuna ricetta, occorre lavorare di squadra"

“La novità rispetto agli altri anni è che finalmente la Sandro Abate può godere appieno del proprio tifo. Proprio per questo, la società ha deciso di cavalcare questo fattore e ha voluto alzare l'asticella per mettere su una rosa più competitiva rispetto agli altri anni. Purtroppo, siamo partiti male a causa dell'episodio nella gara contro l'Olimpus Roma, di cui mi assumo la responsabilità. Probabilmente, se io fossi rimasto seduto, tante cose non sarebbero accadute. Ora, però, stiamo raggiungendo una chimica di squadra. Non c'è nessuna ricetta magica per far giocare insieme tanti giocatori nuovi, serve semplicemente del tempo”