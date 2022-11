IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "Niente alibi, occorre la vittoria" Il coach della squadra irpina presenta la sfida contro la Diesel tecnica Sala Consilina

Si avvicina la prossima sfida dell'IVPC DelFes Avellino, che domenica (ore 18) ospiterà la Diesel Tecnica Sala Consilina al PalaDelMauro per la settima giornata del girone D di Serie B. La squadra irpina è reduce da tre sconfitte consecutive dopo le tre vittorie iniziali. "Sarà un altro derby, che riporta al cammino in Supercoppa in termini cronologici, ma non per il valore delle avversarie. - ha spiegato il coach dell'IVPC DelFes, Giovanni Benedetto - Dobbiamo stringere i denti in questa fase con gli infortuni che non ci danno tregua. A Monopoli abbiamo perso Eliantonio, ma anche Caridà: un aspetto che forse è stato sottovalutato nel commento post-gara. Abbiamo recuperato due giocatori, puntiamo a ritrovare qualche risorsa in più fino a domenica. A eccezione di Ruvo, forte e al momento non toccata dagli infortuni, è tutto in gioco e può succedere di tutto in ogni gara".

Il coach: "Pochi giocatori a disposizione nella settimana di allenamenti"

"Il campionato passa anche per vittorie sporche. Raramente ho vinto con fortuna, ho vinto di tecnica, ma domenica bisogna vincere trovando quei dettagli utili per andare oltre le difficoltà. - ha aggiunto Benedetto - Purtroppo arriveremo anche in questo caso con una rifinitura, termine che a me non piace, in condizioni precarie per provare quanto occorrerebbe per il match di domenica. Si gioca in 5 e ci alleniamo sempre con un numero che comporta limiti nella preparazione, ma ripeto: niente alibi e testa alla gara che dobbiamo vincere".