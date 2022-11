Calcio a 5, la Sandro Abate vince la terza gara consecutiva: ko anche l'L84 Pioggia di reti al PalaSport di Brandizzo: la gara termina con il risultato finale di 5-7

La Sandro Abate conquista tre punti importanti contro l'L84. La gara, valida per la settima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata sul risultato di 5-7. Per i padroni di casa, a segno Tuli, Raguso, Vidal e l'ex di turno Ugherani che, per due volte, non sbaglia dal dischetto. Per la formazione allenata da mister Piero Basile è doppietta di Alex e Avellino e gol di Gui, Spellanzon e Ugherani. Abate e compagni allungano a tre il filotto di vittorie consecutive, arrivando al sesto posto in classifica con 12 punti. Venerdì sarà nuovamente il momento di tornare in campo: al PalaDelMauro arriverà il Pistoia. Fischio d'inizio alle 20:30.

Primo tempo – I padroni di casa, in avvio di gara, si rendono subito pericolosi con Josiko, di cui la conculsione termina sul palo. Ma, poco dopo, la Sandro Abate realizza in maniera impeccabile due reti sugli sviluppi di due calci piazzati: dopo circa tre minuti dal fischio d'inizio è Alex a centrare il primo segno della gara; dopo 30 secondi Gui raddoppia. L'L84 alza l'intensità di gioco per tentare di accorciare le distanze e lo fa a circa 8 minuti dall'intervallo con un calcio di rigore: fallo di Alex su Cuzzolino e l'ex di turno Pazetti non lascia scampo al portiere degli irpini Parisi. La squadra torinese continua a pressare senza sosta e gli irpini sembrano affannati, ma sono proprio gli uomini allenati da mister Basile ad allungare nuovamente il vantaggio: Pazetti tenta la ripartenza, ma Avellino lo ferma e la sfera si posiziona perfettamente davanti ad Alex. Prima il palo, poi il gol ed è 1-3. Allo scadere del primo tempo, ancora un'occasione dei padroni di casa, ma l'intervento tempestivo di Parisi sventa la minaccia.

Secondo tempo – Riprende la gara ed è subito punizione da posizione ravvicinata per la Sandro Abate dopo un tocco di mano di Tuli. Va Alex sulla palla, ma il passaggio è per Avellino che, sul secondo palo, non sbaglia. È 1-4, ma è show al PalaSport di Brandizzo con una pioggia di gol. Abate e compagni allungano ancora il risultato con Spellanzon, che fa passare la sfera tra le gambe di Luberto. Per mister Paniccia scatta il momento del power-play: è Tuli a indossare la casacca e, poco dopo, è proprio il suo mancino ad accorciare le distanze. Il parziale è sul 2-5. Gli uomini di mister Basile hanno fatto il pieno di fiducia e continuano il loro assedio. La ripartenza di Avellino è perfetta e il numero 88 verdeazzurro impreziosisce la sua cavalcata centrando il gol. Ma non è finita qui: dopo 10 secondi, Ugherani trova la porta sguarnita e centra un'altra rete a favore dei verdeazzurri. Il parziale, dopo 11 minuti, è sul 2-7. I padroni di casa insistono con la strategia del portiere di movimento e i vari tentativi iniziano a concretizzarsi. Prima Raguso, dopo Vidal ed è 4-7 a circa tre minuti dal fischio finale. Quando sembra essere tutto ormai deciso, arriva il secondo rigore a favore dell'L84: di nuovo Pazetti dal dischetto, ma non c'è più tempo. Termina sul finale di 5-7.

Il tabellino.

L84 – Sandro Abate 5-7

Marcatori: pt 3'36” Alex, 4'04” Gui, 11'49” rig. Pazetti, 16'41” Alex; st 1' Avellino, 3'59” Spellanzon, 7'58” Tuli, 11'20” Avellino, 11'32” Ugherani, 13'18” Raguso, 16'40” Vidal.

L84: Luberto, Tuli, Cuzzolino, Josiko, Vidal, Pedro Henrique, De Felice, Basso, Lucas, Egea, Pazetti, Raguso. All.: Paniccia.

Sandro Abate: Parisi, Ugherani, Alex, Pola, Avellino, Vitiello, Berthod, Santoro, Mazzei, Spellanzon, Gui, Abate. All.: Basile.

Note: Ammoniti: Cuzzolino, Alex e Tuli.

Arbitri: Dario Pezzuto (Lecce) e Daniele Biondo (Varese). Crono: Domenico Di Micco (Cinisello Balsamo).