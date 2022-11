L'IVPC DelFes Avellino riparte: vittoria contro Sala Consilina (75-64) La squadra irpina chiude la striscia negativa e sale a quota 8 in classifica

Vince l'IVPC DelFes Avellino, chiude la striscia negativa battendo la Diesel Tecnica Sala Consilina nella settima giornata del girone D di Serie B: finale di 75-64 per gli irpini di coach Benedetto. L'IVPC DelFes concede in avvio e si ritrova sotto di 10 al 10' (14-24), ma recupera nel secondo quarto e dopo un terzo periodo equilibrato allunga nell'ultima frazione (23-10 dal 30' in poi) per il 75-64 conclusivo. Doppia cifra per Valentini, top-scorer, ma anche per Vitale, Marra e Venga. A Sala Consilina non bastano i 14 punti dell'ex Scandone, Erkmaa.

Benedetto: "Ore difficili per me, ringrazio i ragazzi e la società"

"Siamo partiti un po' contratti nel primo quarto, poi abbiamo vinto il secondo, il terzo e l'ultimo quarto in modo netto. Tolto il primo tempo, in cui ci siamo tolti le scorie di quanto accaduto in precedenza, le problematiche che abbiamo affrontato e che stiamo affrontando, come le sconfitte, ci siamo sciolti con il passare dei minuti prendendo le decisioni giuste anche per aspetti difensivi. - ha spiegato il coach della squadra avellinese, Giovanni Benedetto - Voglio solo ringraziare i miei giocatori perché nonostante le difficoltà hanno dimostrato il massimo impegno. Ringrazio il presidente e i direttori perché ci sono vicini. Sono state ore difficili. Voglio ricordare un caro amico, che non c'è più e il mio pensiero va soprattutto a lui. Inoltre, la mamma della mia compagna è caduta e si è rotta il femore. Le occorrerà l'operazione: davvero la sfortuna non sembra volermi lasciare. Non sono in grado di aggiungere altro".

Il tabellino di Avellino-Sala Consilina

Serie B - Girone D

Settima Giornata

IVPC DelFes Avellino - Diesel Tecnica Sala Consilina 75-64

Parziali: 14-24, 23-16, 15-14, 23-10

Avellino: Valentini 16 (6/9, 0/0), Vitale 15 (2/2, 2/5), Marra 14 (5/9, 1/2), Venga 10 (5/10, 0/0), Petrucci 8 (1/2, 2/8), Eliantonio 6 (3/5, 0/2), Caridà 4 (2/3, 0/5), Bianco 2 (1/2, 0/2), Arienti (0/2, 0/1), Vukobrat, Signorino.

Sala Consilina: Erkmaa 14 (4/4, 1/7), Klacar 13 (3/8, 0/8), Misolic 11 (4/7, 0/1), Gaye 10 (2/3, 2/6), Divac 9 (0/2, 3/6), Giunta 4 (1/6, 0/1), Anaekwe 3 (1/2, 0/1), Cimminella (0/1, 0/1), Grottola, Schisa.

Foto: pagina ufficiale Facebook IVPC Del Fes Avellino