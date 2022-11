Scandone: assegnato il logo, ma anche trofei e Coppa Italia. Ecco cosa succede Marco Trasente ha acquistato il marchio. I dettagli dell'asta e i prossimi passi

Poco dopo le 11 è stato assegnato il logo della Società Sportiva Felice Scandone Avellino. L'imprenditore atripaldese, Marco Trasente, si è aggiudicato il marchio dello storico club cestistico del capoluogo irpino, dichiarato fallito il 29 luglio 2021 dopo 73 anni di storia, presentando un'offerta di 36mila euro (più IVA), l'unica pervenuta sul tavolo del giudice del tribunale di Avellino, Gaetano Guglielmo (la base d'asta era fissata a 30mila euro).

Marchio e trofei: ora si apre la seconda fase

In pochi minuti è terminata l'operazione con un solo partecipante, che con l'acquisto avvenuto vanta non solo il logo, ma tutto ciò che era registrato nell'inventario, come i trofei conquistati dalla società. Tra questi spicca, naturalmente, la Coppa Italia, conquistata dalla Scandone nel 2008 a Casalecchio di Reno. L'operazione sarà completata nei prossimi 20 giorni. Trasente, titolare di SIA Aeromeccanica, dovrà attendere tutto l'iter legato ai lodi con i creditori (almeno 3 anni) per l'utilizzo vero e proprio, ma l'obiettivo è quello di partire subito con una campagna di rivalutazione del marchio. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire i nuovi passi del progetto che ha preso decisamente forma nelle scorse ore.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S.Felice Scandone Avellino 1948