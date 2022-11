Sandro Abate - Futsal Pistoia, Basile: "Dobbiamo sbloccarci in casa" Così il tecnico degli irpini alla vigilia del match al PalaDelMauro

La Sandro Abate va a caccia del primo successo casalingo. Fino da ora gli uomini di Basile non hanno ancora conquistato i tre punti tra le mura amiche del PalaDelMauro e alle porte c'è l'occasione per poter centrare anche questo obiettivo. Domani, alle 20.30, Abate e compagni ospiteranno il Futsal Pistoia in occasione dell'ottava giornata nel campionato di Serie A di calcio a 5.

La fase della squadra irpina

I verdeazzurri stanno vivendo un buon periodo di forma: tre le vittorie consecutive, conquistate rispettivamente contro il Melilli, il Pomezia e l'L84. "Dobbiamo dare seguito a ciò che stiamo facendo in questo periodo. - ha affermato il tecnico alla vigilia - Sarà dura, ma bisogna vincere non solo per la classifica, ma soprattutto per la gioia di farlo davanti ai nostri tifosi. Servirà una prestazione seria e di qualità, coronata dal grande spirito che stiamo dimostrando di avere”.

L'avversaria di turno

"Sono una delle formazioni che impiega più giocatori all'interno di una gara, caratterizzata da una difesa aggressiva. Loro venderanno cara la pelle, ma noi abbiamo qualità e dobbiamo metterli in difficoltà. Nel nostro campo, in quanto piccolo, ogni duello perso diventa un pericolo per la porta. Dunque, dovremo essere molto attenti e concentrati nel rischiare i passaggi".

Il recupero degli infortunati

"Creaco sta facendo un ottimo lavoro e sta lottando contro il tempo per essere a disposizione domani, ma tutto sommato, è ancora sulla linea del recupero. Invece, Nicolodi dovrebbe essere disponibile. Queste ultime tre vittorie hanno avuto come filo conduttore lo spirito della squadra. Inoltre, sono tre successi differenti tra loro. Contro il Melilli cercavamo il riscatto dopo il ko maturato contro il Real San Giuseppe, quindi siamo scesi in campo con il pensiero di vincere. Con il Pomezia, invece, è stata una gara spartiacque e, l'ultima, contro l'L84 siamo stati molto bravi con l'approccio alla gara contro una grande squadra. Ora pensiamo alla gara di domani".