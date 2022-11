Sandro Abate - Futsal Pistoia, Vitiello: "Vietato fermarci" Il preparatore dei portieri ha presentato la gara: "Dobbiamo vincere per i tifosi"

Testa all'ottava giornata nel campionato di Serie A di Futsal. La Sandro Abate ha l'occasione giusta per confermarsi dopo i tre successi consecutivi conquistati: domani, al PalaDelMauro affronteranno il Futsal Pistoia, con calcio d'inizio alle 20:30. Abate e compagni, al momento, hanno messo in cascina 12 punti occupando il sesto posto in classifica. "É importante non fermarsi", dichiara il preparatore dei portieri del club irpino, Raffaele Vitiello, intervenuto in conferenza stampa con il tecnico Basile. "Sarà una partita delicata e complessa, che non va sottovalutata e che dovremo vincere soprattutto per i nostri tifosi. Ci hanno dimostrato la loro vicinanza fin dall'inizio del campionato e averli dalla nostra parte è qualcosa di unico. Vincere a casa nostra è fondamentale e sono sicuro che domani saranno l'uomo in più".

"Atmosfera bella in campo e fuori per il gruppo"

"Abbiamo iniziato bene il campionato con l'ottima prestazione contro il Padova. Contro l'Olimpus Roma la partita era completamente aperta ma poi gli episodi hanno avuto il loro peso, come anche ad Eboli. Con la squadra al completo possiamo giocarcela con chiunque. Il clima che si è creato all'interno del gruppo è molto positivo, che si può comprendere solo all'interno dello spogliatoio. Con il mister ci troviamo tutti bene, c'è il momento in cui si scherza e quello in cui si lavora. Con questo spirito possiamo arrivare fino in fondo".