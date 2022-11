CJ Basket Taranto - IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "Ora lo step in trasferta" Il coach degli irpini: "Troppo presto per definire gli equilibri del girone"

"Abbiamo gli stessi punti di Taranto, reduce dalla sconfitta casalinga contro Roseto, quindi affronteremo una squadra che avrà voglia di rilanciarsi subito". Coach Giovanni Benedetto ha presentato così la trasferta di domenica (palla a due alle 18). L'IVPC DelFes Avellino sarà ospite del Cus Jonico Taranto. "Vogliamo un successo che ci garantirebbe di pareggiare l'errore del ko casalingo con Caserta per riequilibrare ciò che nel calcio viene definito media inglese".

Sugli infortunati

"Carenza si sta riprendendo, non ha fatto tantissimo, ma si è allenato. - ha spiegato il tecnico dell'IVPC DelFes - È in fase di recupero e non è al top naturalmente. Anche Vitale ha avuto qualche problema. Sulla classifica? È troppo presto per definire gli equilibri, ci vorrà tempo. Tranne Ruvo di Puglia sembrano tutte dello stesso livello. A Roseto è bastato poco per ritrovarsi e rilanciarsi. Ci sono dei grupponi in classifica e una linea potrà essere tracciata forse solo al termine del girone d'andata. A noi tocca restare in scia delle prime non sbagliando in casa e firmando colpi importanti in trasferta".