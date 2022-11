Calcio a 5, Serie A: la Sandro Abate cala il poker, 3-1 contro Pistoia Succede di tutto negli ultimi 5 minuti del match. Ora testa al derby contro il Napoli Futsal

La Sandro Abate centra la quarta vittoria consecutiva. Gli uomini di Basile conquistano il primo successo tra le mura amiche del PalaDelMauro calando il tris contro il Futsal Pistoia. La gara, valida per l’ottava giornata nel campionato di Serie A di Calcio a 5, è terminata con il risultato finale di 3-1. Sul parquet dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari succede tutto negli ultimi cinque minuti: la sblocca il Pistoia con Ugas, ma gli irpini la ribaltano con le reti di Nicolodi, Gui e Alex. Tempo di festeggiare e poi si torna al lavoro per il derby contro il Napoli Futsal in programma il prossimo venerdì, con fischio d’inizio alle 20:30.

Il primo tempo

Il primo squillo del match è di marca verdeazzurra. Ottimo spunto di Alex per Abate che prova a insaccare la sfera con un colpo di tacco, ma c’è Weber alle sue spalle che non si lascia sorprendere. La Sandro Abate tiene alti i ritmi di gioco con tante opportunità, ma l’estremo difensore degli ospiti si oppone agli attacchi degli irpini. La prima opportunità del Pistoia si concretizza con una ripartenza: Tiago Guina riesce a servire Murilo, ma Parisi salva la porta verdeazzurra. I ritmi al PalaDelMauro sono elevati con occasioni da parte di entrambe le squadre: gli uomini di mister Fratini si avvicinano alla rete del vantaggio con un tiro di Berti che colpisce l’incrocio dei pali. Dall’altra parte, la Sandro Abate è molto cinica e tiene il pallino del gioco, ma il risultato resta invariato. Si va al riposo sullo 0-0.

Il secondo tempo

Si riparte da dove si era lasciato. In avvio di ripresa, la Sandro Abate non lascia respirare il Futsal Pistoia che, però, difende bene la propria metà campo. Gli ospiti si rendono pericolosi con un paio di azioni, ma l’estremo difensore Parisi non si fa trovare impreparato. In un battito di ciglia è già trascorsa più della metà del secondo tempo e le reti restano ancora inviolate. Ma a 5 minuti dal triplice fischio, il match si sblocca e il PalaDelMauro si infiamma: la sblocca il Futsal Pistoia con il gol di Ugas, ma a rispondere immediatamente ci pensa Nicolodi. Mister Basile sceglie di schierare Ugherani nel ruolo di power-play e i risultati sono esattamente quelli sperati. A meno di un minuto dalla fine, è Gui a trovare il tap-in vincente con il numero 8 verdeazzurro e ad allungare ancora il vantaggio sul Pistoia. Mister Fratini opta per il portiere di movimento con Murilo per provare a portare a casa almeno il vantaggio, ma Alex mette la ciliegina sulla torta a porta sguarnita. Al PalaDelMauro termina sul risultato finale di 3-1.

Il tabellino del match

Sandro Abate - Futsal Pistoia 3-1

Marcatori: st 15’ Ugas, 15’50” Nicolodi, 19'10" Gui, 19'40" Alex.

Sandro Abate: Parisi, Ugherani, Alex, Abate, Avellino, Berthod, Santoro, Creaco, Gui, Nicolodi, Pola, Avellino. All.: Basile.

Futsal Pistoia: Weber, Bebetinho, Murilo, Tiago Guina, Berti, Galindo, Melani, Keko, Soares, Vasile, Belloni, Panattoni, Ugas, Restaino. All.: Fratini.

Note: Ammoniti: Abate, Ugherani e Gui.

Arbitri: Alex Iannuzzi (Roma 1) e Michele Desogus (Cagliari).

Crono: Nicola Maria Manzione (Salerno).

Foto: ufficio stampa Sandro Abate