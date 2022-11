IVPC DelFes Avellino: vittoria preziosa a Taranto (62-68) Basket, successo fondamentale nel cammino per la squadra irpina nell'ottava giornata di Serie B

L'IVPC DelFes Avellino corre nell'ultimo quarto e vince a Taranto, batte il Cus Jonico con il finale di 62-68 nella gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie B (girone D). Vittoria preziosa per gli uomini di coach Benedetto, che piazzano il secondo successo consecutivo, il quinto nelle 8 gare giocate fin qui, utile per restare in scia delle prime. Vitale, Eliantonio e Caridà chiudono in doppia cifra e guidano l'IVPC DelFes alla vittoria sul campo del CJ Basket.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Ottava Giornata

CJ Basket Taranto - IVPC Del Fes Avellino 62-68

Parziali: 21-18, 17-16, 12-14, 12-20

Taranto: Cena 17 (5/9, 1/4), Bruno 16 (2/3, 3/9), Corral 13 (4/7, 1/5), Villa 6 (2/6, 0/7), Piccoli 4 (2/4, 0/2), Sampieri 3 (1/3, 0/0), Graziano 2 (0/1, 0/0), D'Agnano 1 (0/0, 0/1), Napolitano, Liace, Conte

Avellino: Vitale 15 (4/8, 0/5), Eliantonio 11 (4/8, 1/1), Caridà 11 (2/5, 2/2), Petrucci 9 (2/5, 1/4), Marra 6 (0/2, 2/4), Arienti 6 (2/8, 0/1), Valentini 4 (2/5, 0/1), Bianco 3 (1/3, 0/0), Venga 2 (1/1, 0/0), Carenza 1 (0/2, 0/2)

Foto: ufficio stampa IVPC DelFes Avellino