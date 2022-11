Calcio a 5, Sandro Abate: rinnovo triennale per Gui "Importante per il club proseguire il percorso di crescita"

Aria di conferme in casa Sandro Abate. La società irpina ha deciso di prolungare la permanenza in maglia verdeazzurra del pivot Gui. Il classe ’91, arrivato tra le file irpine durante il mercato estivo, ha già dato dimostrazione delle sue note qualità: l’ex Futsal Pescara, finora, ha messo a segno cinque reti rispettivamente contro Olimpus Roma, Melilli, Pomezia, L84 e Pistoia. “Sono davvero felice di poter giocare ancora con la Sandro Abate - dichiara il pivot dopo la conferma tra le file verdeazzurre -. Il club è importante, ambizioso e con voglia di vincere. Mi trovo bene e sono a disposizione per dare il mio contributo. Ringrazio la proprietà per la fiducia che ripagherò sul campo. Sono sicuro che saranno tre anni importanti e con molte soddisfazioni”.

Ecco anche le parole del capitano, Massimo Abate: “Un rinnovo importante per proseguire il percorso di crescita che il club ha intrapreso ormai da alcuni anni. Gli impegni quotidiani non ci fanno perdere di vista la programmazione futura per garantire al nostro territorio e ai nostri tifosi crescita nei risultati e nelle ambizioni”.