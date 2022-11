IVPC DelFes Avellino - Liofilchem Roseto, Benedetto: "Sfida stimolante" Basket, il coach degli irpini ha presentato la sfida della nona giornata di Serie B (girone D)

Domenica (ore 18) l'IVPC DelFes Avellino ospiterà la Liofilchem Roseto e il coach degli irpini, Giovanni Benedetto, ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Affrontiamo un team di qualità, tra le prime del girone. - ha spiegato il tecnico della squadra avellinese - Stanno costruendo da tempo, sono avanti rispetto a noi e non è semplice iniziare col piede giusto. Sarà una sfida stimolante tra due piazze che non hanno bisogno di presentazioni: vedo che i giocatori hanno percepito il valore del match contro un roster costruito per vincere come la capolista Ruvo".

Errori da evitare rispetto al match di Taranto

"A Taranto abbiamo rischiato tantissimo. - ha aggiunto Benedetto - Dovevamo chiudere subito la gara evitando falli intenzionali, palle perse e tanto altro. Non dovrà accadere se vogliamo davvero crescere e puntare in alto. C'è innanzittutto da consolidare il nostro ruolo nel torneo, confermare quella che definisco media inglese avendo vinto fuori casa. Dobbiamo evitare gli errori commessi e abbiamo lavorato in settimana riguardandoli e studiandoli".