Calcio a 5: Sandro Abate, debacle con Napoli (6-0) Succede tutto nel secondo tempo al PalaCercola. Irpini ko dopo quattro successi consecutivi

La Sandro Abate interrompe il filotto di quattro vittorie consecutive. Gli irpini sono andati ko nel derby contro il Napoli Futsal: la gara, valida per la nona giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata sul risultato finale di 6-0. Per gli azzurri doppiette di De Luca e Rafinha e reti di Mateus e Arillo. In attesa dei risultati dagli altri campi, la Sandro Abate al momento resta con 15 punti in classifica al quinto posto; i partenopei, invece, consolidano la vetta con 24 punti. Per gli irpini, la prossima settimana, è il turno del match contro la Meta Catania al PalaDelMauro.

Primo tempo

Parte bene la Sandro Abate, che tiene il pallino di gioco per i primi 10 minuti del primo tempo. I minuti sul cronometro scorrono a ritmi spediti con palle-gol non sfruttate al meglio: a circa 8 minuti dall’intervallo, Gui tenta di sbloccare la gara con un paio di tiri di prima intenzione che, però, non hanno dato i risultati sperati. Gli irpini hanno rischiato di pagare caro qualche errore difensivo, ma Parisi è riuscito più volte a sventare la minaccia. Negli ultimi 5 minuti del primo tempo, il Napoli inizia a spingere di più contro i verdeazzurri chiamati a fare attenzione dopo aver esaurito il bonus falli. Le squadre vanno a riposo poco dopo un palo colpito da Gui. Il match è inchiodato sul parziale di 0-0.

Secondo tempo

La ripresa è tutta di marca partenopea. Il Napoli scende in campo in modo opposto rispetto alla prima frazione di gioco e dopo 5 minuti rompe gli equilibri del derby con la rete di Rafinha. La Sandro Abate si avvicina al pari con un cucchiaio di Pola che riesce a saltare Ganho, ma De Simone si fa trovare sulla linea. Il Napoli ha completamente invertito la rotta e quando mancano circa 13 minuti dal triplice fischio, riesce a centrare altre due marcature in 15 secondi: ci riesce prima De Luca su calcio d’angolo, dopo è il turno di Mateus. Il risultato è sul 3-0 e mister Basile schiera Ugherani nel ruolo di power-play. Il Napoli ha fatto il pieno di fiducia e a porta sguarnita trova anche la quarta rete di nuovo con De Luca. La Sandro Abate è in difficoltà e gli azzurri ci prendono gusto ad allungare il vantaggio: a 8 minuti dal termine arriva anche il gol di Arillo. Il portiere di movimento per Abate e compagni risulta essere deleterio e il sesto centro non è una sorpresa: doppietta anche per Rafinha. Al PalaCercola termina sul risultato finale di 6-0.

Il tabellino

Napoli Futsal - Sandro Abate 6-0

Marcatori: st 4'29" Rafinha, 6'31" De Luca, 6'43" Mateus, 7'24" De Luca, 11'45" Arillo, 14'20" Rafinha.

Napoli Futsal: Ganho, F. Perugino, Arillo, Rafinha, Mancha, De Luca, Franzese, Honorio, De Simone, A. Perugino, Mateus, Giacometti. All.: Marìn.

Sandro Abate: Parisi, Ugherani, Abate, Alex, Avellino, Santoro, Creaco, Gui, Nicolodi, Pola, Vitiello, Berthod. All.: Basile.

Note. Ammoniti: Nicolodi e Perugino.

Arbitri: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Paolo De Lorenzo (Brindisi). Crono: Ugo Ciccarelli (Napoli).