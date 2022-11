Basket Serie B: IVPC DelFes Avellino ko contro la Liofilchem Roseto (68-77) Irpini sconfitti nella gara valida per la nona giornata del girone D al PalaDelMauro

Sconfitta casalinga per l'IVPC DelFes Avellino, la Liofilchem Roseto passa al PalaDelMauro con il finale di 68-77 nella gara valida per la nona giornata del girone D di Serie B. Risulta decisivo l'11-24 del secondo periodo: gli abruzzesi allungano e l'IVPC DelFes accorcia nel terzo quarto, ma non trova il guizzo nell'ultima frazione. Agli irpini non bastano i 17 punti di Eliantonio. Roseto vince ad Avellino con l'ottima prova di Santiangeli, miglior realizzatore della gara con 26 punti.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Nona Giornata

IVPC DelFes Avellino - Liofilchem Roseto 68-77

Parziali: 16-14, 11-24, 23-18, 18-21

Avellino: Eliantonio 17 (7/11, 1/2), Caridà 12 (1/2, 3/5), Petrucci 10 (2/2, 2/6), Vitale 10 (3/3, 1/4), Arienti 5 (1/1, 1/4), Marra 4 (2/5, 0/1), Valentini 4 (2/2, 0/0), Bianco 4 (2/2, 0/0), Carenza 2 (1/2, 0/3), Venga

Roseto: Santiangeli 26 (8/11, 3/6), Dincic 13 (2/4, 2/4), Amoroso 10 (1/2, 2/5), Morici 10 (4/5, 0/1), Di Emidio 9 (3/5, 1/2), Zampogna 6 (0/0, 2/3), Seck 3 (1/1, 0/0), Natalini, Mastroianni (0/0, 0/1), Ronca, Fiusco

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook IVPC DelFes Avellino