Accademia Pugilistica Cardamone: tre atleti pronti per i campionati italiani Il team: "Regione, Siano e Testa ben figureranno in questa tappa intermedia nel percorso"

Carlo Siano, Mattia Testa e Francesca Regione, atleti dell'Accademia Pugilistica Cardamone, parteciperanno ai campionati italiani elite, in programma a Gallipoli da sabato. Prosegue il momento d’oro della boxe irpina, che vuole conquistare il titolo tricolore anche in questa importante occasione.

Il team: "Sicuri di ottime prove a Gallipoli"

Ultimi dettagli sul ring dell'Accademia del maestro Cardamone per Regione, Siano e Testa, pronti all'esordio nell'evento in terra salentina. "Siamo sicuri che i nostri atleti, molto apprezzati anche a livello nazionale, ben figureranno in questa tappa intermedia del loro percorso pugilistico", ha sottolineato il team irpino con una nota.

Boxe - Campionati Italiani Elite

Accademia Pugilistica Cardamone

Carlo Siano - 86 kg

Mattia Testa - 71 kg

Francesca Regione - 63 kg