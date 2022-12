Calcio a 5, Sandro Abate: ufficiale il ritorno di Vincenzo Botta Reduce dall'esperienza con l'AD Aversa, si tratta di un ritorno in verdeazzurro

La Sandro Abate aggiunge un rinforzo nel roster. Il club, dopo il rinnovo triennale di Gui, ha comunicato l’arrivo di Vincenzo Botta. Per il centrale difensivo non è la prima volta in maglia verdeazzurra: il classe ’84 ha militato tra le file irpine negli anni della promozione dalla Serie B alla Serie A2. La sua ultima esperienza è stata con l’AP Aversa, ma in passato ha fatto pare anche del Napoli, Real San Giuseppe, Benevento, Marigliano, Stabia e Scafati-Santa Maria. Inoltre, ha vestito più volte la maglia della Nazionale Italiana.

“Per me è un ritorno a casa e le motivazioni sono tante. Sono davvero felice di essere nuovamente alla Sandro Abate - ha dichiarato Botta -. Il primo obiettivo è far bene. Ringrazio per la fiducia la società, il capitano Massimo Abate e l’intera famiglia. Ripagherò tale fiducia impegnandomi quotidianamente in campo. Non vedo l’ora di giocare al palazzetto davanti ai nostri tifosi”.