Sandro Abate, Basile: "Contro Napoli ci siamo disuniti, voltiamo pagina" Alla vigilia della gara contro il Catania: "Sarà importante approcciare bene al match"

Dopo la battuta d’arresta contro il Napoli, la Sandro Abate si appresta a ritornare in campo. Domani sarà sfida contro la Meta Catania: al PalaDelMauro sarà fischio d’inizio alle 20:30. La formazione irpina ha interrotto il suo filotto di quattro vittorie consecutive nel match contro i partenopei, terminato sul risultato finale di 0-6. Gli ospiti, invece, sono reduci dal pareggio maturato contro l’Italservice Pesaro (3-3). Le due squadre, in classifica, sono in una posizione ravvicinata: dopo nove giornate, i verdeazzurri hanno messo in cascina 15 punti, solo uno in più rispetto ai siciliani.

A scandire l’attesa per la decima giornata di campionato è il tecnico degli irpini Piero Basile: “Questa settimana è stata ottima. Credo sia stata una delle migliori per quanto riguarda l’atteggiamento dopo il ko contro il Napoli. Si deve voltare pagina e andare avanti imparando dagli errori commessi proprio in quella gara. Ciò che è venuto meno in quell’occasione è stato il non essere squadra nel momento di difficoltà. Ci siamo disuniti e questo in una grande squadra non deve succedere”.

“Domani affrontiamo il Catania, una squadra molto intensa e rapida con giocatori di velocità. Fanno delle transizioni un’arma importante e nel nostro campo dobbiamo fare molta attenzione. Come tutte le partite, ci saranno delle difficoltà, ma noi non dovremo sbagliare l’approccio alla gara”.