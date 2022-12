Luiss Roma - IVPC DelFes Avellino, Formato: "Testa solo al prossimo match" L'assistant coach della squadra irpina ha presentato la prossima gara in trasferta

È la vigilia di Luiss Roma - IVPC DelFes Avellino, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B (girone D). Domani, con palla a due alle 18, la squadra irpina andrà a caccia del rilancio dopo il ko casalingo con la Liofilchem Roseto. "Affronteremo un team giovane, che segna tanto e che punta a correre. - ha spiegato l'assistant coach dell'IVPC DelFes, Salvatore Formato - Ci sono Pasqualin, Lucca e tanti buoni giocatori per un mix di tante caratteristiche, gestite ottimamente da Paccariè. Dovremo adattarci. Arriviamo da una settimana non semplice, ma siamo pronti per la prossima sfida".

L'assistant coach: "Non guardiamo la classifica"

"Il ko di Ruvo di Puglia a Sant'Antimo è la riprova del valore di tutte le squadre del girone. La PSA è stata bravissima nel match. C'è molto equilibrio. - ha aggiunto Formato - Sta prendendo forma la classifica, che però non va guardata: dovremo pensare esclusivamente al match contro la Luiss, a quello che occorre per vincere e alla gestione della gara".