Calcio a 5, la Sandro Abate torna alla vittoria: 3-1 contro la Meta Catania Doppietta di Pola e rete di Ugherani: gli irpini festeggiano al PalaDelMauro

La Sandro Abate torna a vincere e lo fa contro la Meta Catania. Gli irpini, dopo la battuta d’arresto subita sul campo del Napoli Futsal (6-0), tornano a festeggiare tra le mura amiche del PalaDelMauro. La gara, valida per la decima giornata nel campionato di Serie A, è terminata con il risultato finale di 3-1. A determinare il risultato è una doppietta di Pola e una rete di Ugherani; di Musumeci l’unica rete a favore della Meta Catania. Abate e compagni, in attesa dei risultati dagli altri campi, volano a 18 punti in classifica, occupando la quarta posizione. All’orizzonte, c’è il derby contro il Real San Giuseppe: appuntamento a venerdì con fischio d’inizio alle 18.

Primo tempo

Prima del fischio d’inizio, le squadre hanno osservato il minuto di silenzio per commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Ischia. Subito dopo, via al match. Dopo i primi cinque minuti di equilibrio, arrivano i primi squilli da entrambe le squadre. Vaporaki approfitta di un errore di Avellino e chiama all’appello il portiere degli irpini Parisi, che non si fa trovare impreparato. Poco dopo, risponde presente anche Nicolodi, che colpisce il palo dagli sviluppi di una rimessa laterale ravvicinata. Quando il cronometro segna 7 minuti e 22 secondi, un’altra chance per i padroni di casa: assist di Alex per Pola che prova a sorprendere con un colpo di tacco il portiere Dovara, che però era proprio alle sue spalle. A sbloccare la gara ci pensa il Catania con Musumeci: è 0-1 quando mancano cinque minuti all’intervallo. In seguito, nessun’azione modifica il risultato. Si va a riposo.

Secondo tempo

I primi cinque minuti della ripresa sono di marca verdeazzurra. La Sandro Abate è alla ricerca del pari e si avvicina a conquistarlo con un tiro di Avellino, servito da Alex, che termina alto sulla traversa. In seguito, è Gui a tentare un paio di conclusioni, ma il pivot non inquadra lo specchio della porta. Scorrono veloci i minuti con gli irpini che costruiscono ma non riescono a finalizzare. Ma, quando mancano dieci minuti dal triplice fischio, Abate e compagni riescono nell’intento: è Ugherani a ristabilire la parità al PalaDelMauro. Quando mancano circa 3 minuti dal termine, mister Basile schiera Ugherani nel ruolo di portiere di movimento e il dominio irpino viene ripagato. È Pola a portare in vantaggio i suoi. Subito dopo, è il Catania a optare per il power-play con Musumeci, ma la Sandro Abate non si ferma più. È di nuovo una marcatura di Pola ad allungare il vantaggio e a chiudere i conti. Termina con il risultato finale di 3-1 la gara al PalaDelMauro.

Il tabellino

Sandro Abate - Meta Catania 3-1

Marcatori: pt 14’ Musumeci; st 9’ Ugherani, 18’ Pola, 19’ Pola.

Sandro Abate: Parisi, Abate, Nicolodi, Pola, Avellino, Vitiello, Berthod, Petrillo, Santoro, Ugherani, Gui, Alex. All.: Basile.

Meta Catania: Dovara, Podda, Pulvirenti, Vaporaki, Musumeci, Tornatore, Messina, Silvestri, Lutin, Corallo, Licandri, Coco. All.: Tarantino.

Note: Ammoniti: Avellino, Pola, Alex.

Arbitri: Chiara Perona (Biella) e Luca Serfilippi (Pesaro). Crono: Ugo Ciccarelli (Napoli).