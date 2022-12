Basket Serie B: IVPC DelFes Avellino ko, vince la Luiss Roma 74-67 Seconda sconfitta consecutiva per gli irpini nella decima giornata di campionato

Sconfitta sul parquet della Luiss Roma per l'IVPC DelFes Avellino, battuta con il finale di 74-67 nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B (girone D). Gli irpini provano a correre nel primo quarto, ma la Luiss firma la parità al 20' (35-35 all'intervallo). Nella ripresa si conferma l'equilibrio (51-50 al 30') prima della crescita costante dei padroni di casa per la vittoria sull'IVPC DelFes. Alla squadra avellinese non basta la prova di Carenza, autore di 19 punti e miglior realizzatore di Pasqualin per la Luiss.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Decima Giornata

Luiss Roma - IVPC DelFes Avellino 74-67

Parziali: 12-18, 23-17, 16-15, 23-17

L. Roma: Pasqualin 19 (1/2, 2/7), Legnini 15 (0/3, 3/6), Jovovic 15 (6/10, 0/2), Murri 13 (2/5, 2/2), Fallucca 8 (0/1, 2/14), Allodi 4 (2/4, 0/0), Perotti (0/1, 0/0), Barbon (0/0, 0/3), Di Bonaventura, Invernizzi, Busca, Tolino

Avellino: Carenza 19 (2/7, 3/4), Petrucci 15 (3/6, 3/4), Caridà 15 (1/5, 1/5), Vitale 12 (1/3, 2/5), Eliantonio 2 (1/4, 0/3), Marra 2 (1/2, 0/2), Valentini 2 (0/2, 0/0), Venga, Arienti (0/0, 0/2), Signorino, Bianco, Vukobrat

Foto: ufficio stampa IVPC DelFes Avellino