Basket: è la vigilia di IVPC DelFes Avellino - Geko PSA Sant'Antimo Serie B: la vigilia del turno infrasettimanale nel torneo di terza serie nazionale

Domani, con palla a due alle 20, l'IVPC DelFes Avellino ospiterà la Geko PSA Sant'Antimo per l'undicesima giornata del campionato di Serie B (girone D). Irpini per il riscatto dopo il ko rimediato sul parquet della Luiss Roma, Partenope con l'obiettivo di confermare la striscia positiva di risultati: "Sono tutti banchi di prova. - ha affermato il centro della PSA, Andrea Quarisa - Ogni partita, nella prestazione prima ancora che nel risultato, ci dice qualcosa su quello che siamo e, a questo punto della stagione, anche su dove possiamo arrivare. Sarà così anche ad Avellino, contro una squadra lunga ed esperta che è reduce da due sconfitte e che dunque ci aspetterà con il coltello tra i denti. Noi però siamo in un buon momento, stiamo crescendo e proveremo a fare la nostra partita senza paura".